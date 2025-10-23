Super helden; Vissers redden man uit het water in Veendam

Veendam – Kreeg de politie woensdagmiddag een melding dat een persoon te water was geraakt aan de Molenstreek in Veendam.

Hier kon blijken dat twee superhelden te hulp waren geschoten en de persoon uit het water hadden gekregen. De beide mannen waren aan het vissen en bedachten zich geen moment. Eentje sprong in het water en de ander trok de persoon op de kant.

Beide heren zijn door de politie thuisgebracht zodat ze konden opwarmen en schone kleding aan konden trekken.

Via deze weg wil de politie de beide heren nogmaals ontzettend bedanken voor hun heldendaad. Zonder hun ingrijpen had deze situatie heel anders af kunnen lopen.

Mocht u getuige zijn geweest van dit voorval en u wilt erover praten, bel dan met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101.

De betrokken persoon is in stabiele toestand vervoerd naar het ziekenhuis. In het kader van de privacy kunnen ze geen verdere mededelingen doen.

Foto's