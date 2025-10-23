Gaslekkage aan de Evertswijk in Zevenhuizen

Zevenhuizen – In Zevenhuizen is de brandweer uitgerukt na een melding van een gaslekkage aan de Evertswijk. Tijdens een proefboring voor werkzaamheden stuitte een boorbedrijf op gas en schakelde direct de brandweer in.

Aanvankelijke metingen met het standaardapparaat gaven slechts een geringe hoeveelheid gas aan schrijft RTV Noord, maar toen de officier van dienst met een geavanceerder meetinstrument ter plaatse kwam, bleek er toch een duidelijke concentratie gas aanwezig te zijn.

