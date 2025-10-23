‘Code Geel’ vanaf 21:00 uur in Groningen vanwege `storm Benjamin` (update)

Regio – Het KNMI heeft voor donderdagavond de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor Groningen, omdat in de provincie dan zware windstoten kunnen plaatsvinden.

De zware windstoten worden veroorzaakt door storm Benjamin, die als eerste het zuidwesten van Nederland bereikt. In de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag breidt de storm zich over de rest van het land uit.

Hierdoor kan er schade en gevaar ontstaan door rondvliegende voorwerpen of afbrekende takken. Ook kan het verkeer (ernstige) hinder ondervinden.

Vrijdag neemt de wind langzaam af, het laatst in het Waddengebied. Info via KNMI hier.

Update: Het KNMI meldt dat code geel geldt van donderdagavond 21.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur. Storm Benjamin gaat gepaard met forse windstoten, mogelijk tot 90 km per uur. Bovendien valt er veel regen. De avondspits kan daardoor de nodige overlast ondervinden.

