Bestuurder en auto gezocht van ongeval in Westerlee, vrouw(79) gewond

Westerlee – Op vrijdag 26 september 2025 vond er een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietser. Tussen 14:05 en 14:40 uur raakte een zwarte Renault Megane op de Ceresweg bij Westerlee de fietser en reed door. De fietser, een 79-jarige vrouw uit de gemeente Pekela, raakte hierbij gewond.

De politie is op zoek naar de bestuurder en deze auto. De auto liep bij de aanrijding schade op aan de rechterzijde en mist de rechter buitenspiegel. Ter plaatse heeft de politie sporenonderzoek gedaan en zijn er beelden bekeken. Dit heeft hun nog niet geleid naar de bestuurder of de auto.

Tips

Heeft u iets gezien of gehoord dat ons kan helpen in ons onderzoek? Heeft u beelden waar op 26 september de zwarte Renault Megane is te zien? Of heeft u een zwarte Renault Megane zien rijden zonder rechterbuitenspiegel na 26 september?

Neem dan contact met de politie op. Bel de politie op 0900-8844. Geef je je informatie liever anoniem door? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's