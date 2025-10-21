`Hunted` Uithuizen een groot succes, 240 deelnemers (update)

Groningen – Uithuizen was dinsdagmiddag het decor van een editie van `Hunted`. Politieagenten en handhavers deden alles in het werk te stellen om de kinderen en tieners in overalls in te rekenen.

Agenten en handhavers werden vanmiddag flink aan het werk gezet: sterker nog. Anke Middendorp was de winnaar(hoofdfoto). Er waren totaal 240 deelnemers. De Boa’s en de politie kregen de opdracht om iedereen in te rekenen, of dit is gelukt?………………..Het was een zeer geslaagde en nuttige middag.

Foto's

Deel dit artikel