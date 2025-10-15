173 km/u, forse boete en rijbewijs ingevorderd

Regio Veendam – Dinsdag met video auto van afdeling verkeer op pad geweest zegt een agent via Instagram. Resultaat meerdere bekeuringen uitgeschreven. O.a. van een bestuurder rijbewijs ingevorderd omdat de bestuurder 67 km te hard reed.

De bestuurder reed 173 km/u op een weg waar de bestuurder 100 km mocht rijden. Na aftrek bleef er 67 km over. Bestuurder mocht niet meer in de auto verder rijden en moet beslissing van de Officier van Justitie afwachten wat de boete wordt en wanneer het rijbewijs weer terug gegeven wordt.

