Automobilist met veertig dagen celstraf tegen de lamp gelopen

Groningen – Een automobilist die nog een openstaande gevangenisstraf van veertig dagen had staan, is dinsdagavond tegen de lamp gelopen bij een politiecontrole. Dat meldt de politie op sociale media en Oogtv.nl.

Agenten waren bezig met surveillance toen ze een voertuig staande hielden voor een controle. “Tijdens de controle bleek het rijbewijs van de bestuurder ongeldig verklaard. Ook had de automobilist nog een openstaande gevangenisstraf van veertig dagen staan,” schrijven de agenten. Daarop is de man direct aangehouden.

De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. Daar is het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs afgehandeld. Daarna zal hij zijn gevangenisstraf moeten uitzitten. Omdat de bestuurder al eens eerder was gepakt voor hetzelfde feit, is ditmaal ook het voertuig in beslag genomen.

