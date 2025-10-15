Automobilist met veertig dagen celstraf tegen de lamp gelopen bij controle

Groningen – Tijdens de noodhulp surveillance werd een voertuig staande gehouden voor een verkeerscontrole. Het rijbewijs van de bestuurder bleek ongeldig verklaard te zijn. En tevens had de bestuurder nog een openstaande gevangenisstraf van 40 dagen.

De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor de afhandeling van het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarna zal hij zijn gevangenisstraf uit moeten zitten. De bestuurder was al eens eerder gepakt voor hetzelfde feit, hierdoor is dit keer het voertuig ook in beslag genomen.

