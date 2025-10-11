Schoorsteenbrand aan Bongiusweg in Termunten snel geblust & ongeval Ter Apel

Termunten – Vrijdagavond is de brandweer van Woldendorp uitgerukt voor een melding van een schoorsteenbrand aan de Bongiusweg in Termunten. Ter plaatse bleken er vonken uit de schoorsteen te komen.

Om uitbreiding van de brand te voorkomen, werd met behulp van de hoogwerker de schoorsteen geveegd en de brandhaard verwijderd.

Dankzij het snelle en doortastende optreden van de brandweer was de situatie snel onder controle. Er raakte niemand gewond.

Ter Apel

Op het kruispunt van de Sellingerstraat met de Boslaan in Ter Apel is zaterdag een ongeluk gebeurd.

Twee auto’s kwamen door een nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.De inzittenden konden op eigen kracht hun voertuigen verlaten. Zeker een van de auto’s is zwaar beschadigd schrijft RTV Noord.

