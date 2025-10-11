Mini-kraan brandt uit aan Zwaagsterweg in Scheemda

Scheemda – Aan de Zwaagsterweg in Scheemda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een mini-kraan volledig uitgebrand. De brand brak uit rond kwart over drie, zo meldt RTV Noord.

De brandweer van Scheemda kwam snel ter plaatse en wist het vuur te blussen, maar de kraan was niet meer te redden en is volledig verwoest.

Opvallend is dat het de tweede brandmelding in korte tijd was in dezelfde straat. Eerder in de nacht rukte de brandweer al uit voor een woningbrand, veroorzaakt door kortsluiting in een cv-installatie.

De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de twee incidenten.

Foto's