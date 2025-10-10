Gestolen motor aangetroffen in Groningen, verdachte is spoorloos

Groningen – Vrijdagmiddag een melding van een motor die was gestolen, stopteken kreeg de bestuurder, deze werd genegeerd. Kleine achtervolging geweest met de politie en kwijt geraakt.

Nabij de Van Schendelstraat stond een niet op slot gezette motor meldt een getuige, dat was de motor die ze zochten. Deze werd daarop in beslag genomen. Verdachte is nog spoorloos verteld de persvoorlichter aan 112Groningen. Let op// Ter info: De bewoner en de woning hoekhuis heeft niks te maken met de diefstal en deze melding. De politie stond er massaal op de hoek.

Foto's