Man beboet voor dronevlucht boven politiebureau en UMCG

Groningen – Een 21-jarige man uit Tolbert heeft een boete van 400 euro gekregen voor het vliegen met een drone boven verboden gebied in Groningen. Het incident vond plaats op 19 februari vorig jaar.

De drone vloog niet alleen boven het politiebureau, maar ook in de omgeving van het UMCG – beide zones waar dronevluchten niet zijn toegestaan. Dat meldt RTV Noord.

De belangrijkste drone regels zijn: registratie van je drone bij de RDW als die 250 gram of meer weegt, het halen van een vliegbewijs als je 16 jaar of ouder bent, de drone binnen 120 meter hoogte houden en altijd in zicht, voorrang verlenen aan ander luchtverkeer, en vliegen met respect voor privacy en veiligheid van mensen en gebouwen. Ook is het belangrijk om je te informeren over no-fly zones en gevaarlijke situaties, zoals nabijheid van hulpdiensten. Zie ook.

