Leens: In beslag name na binnentreden woning na anonieme tip !

Leens – Op donderdag 2 oktober heeft de politie een woning in Leens betreden na een melding via Meld Misdaad Anoniem. In de woning troffen agenten ongeveer 5 hennepplanten aan. Daarnaast werd bij het doorzoeken van de woning circa 150 gram softdrugs en 50 gram harddrugs aangetroffen.

Alle middelen zijn in beslag genomen. Een 38-jarige man uit de gemeente Het Hogeland is als verdachte aangemerkt. Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld misdaad anoniem 0800 – 7000 doorgeven.

Foto's