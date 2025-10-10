Veiligheidsdag op Museumplein in Veendam zeer geslaagd

Veendam – U kunt vrijdag nog tot 19:00 uur terecht. Wat doet u als er brand uitbreekt? Hoe gaan cybercriminelen te werk? En hoe herkent u een drugslab? Kom op vrijdag 10 oktober naar het Museumplein in Veendam en ontdek het tijdens de Veiligheidsdag van de gemeenten Veendam, Pekela en Midden-Groningen. Deze Veiligheidsdag wordt georganiseerd tijdens de landelijke Week van de Veiligheid en biedt een inspirerende en interactieve middag voor jong en oud. De Veiligheidsdag is er vrijdag van 12.00 uur tot 19.00 uur.

De organisatie zegt tegen 112Groningen dat het zeer geslaagd is. De burgemeesters van Veendam, Pekela en Midden-Groningen: “Een veilige leef- en werkomgeving is iets waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Met dit evenement brengen we inwoners in contact met de organisaties die daar dagelijks aan werken. Of het nu gaat om brandveiligheid, ondermijning of digitale risico’s. Weerbaarheid begint bij bewustwording.”

Van drugslab tot sporenonderzoek

Tijdens de Veiligheidsdag beleeft u de wereld van veiligheid van dichtbij. Een groot aantal organisaties is aanwezig met demonstraties, activiteiten en informatie. Zo krijgt u onder meer tips over brandpreventie en reanimatie. U kunt een drugslab van binnen bekijken, ontdekken hoe cybercriminelen te werk gaan, leren hoe de Forensische Opsporing van de politie sporen onderzoekt of plaatsnemen in de 3D-Afleiding Car simulator om zelf te ervaren hoe gevaarlijk smartphonegebruik in het verkeer is.

Ook is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan met wijkagenten, boa’s, medewerkers van de brandweer, jongerenwerkers, defensie en hulpverleningsorganisaties, en kunt u informatie krijgen over verschillende veiligheidsopleidingen.

Voor jong én oud

Ook voor kinderen en jongeren valt er van alles te beleven. Stap in een politieauto, neem een kijkje in een ambulance of ga op de foto met Smokey, de rookmelder hond van de brandweer.

Wie zijn aanwezig?

Tijdens de Veiligheidsdag zijn onder meer de volgende organisaties aanwezig:

Politie Ommelanden-Midden, Brandweer Veendam en Pekela, boa’s, jongerenwerkers van deBasis Veendam en De Badde, Ambulancezorg Groningen, RDW, Defensie, Staatsbosbeheer, RM Reanimatie, Platform Veilig Ondernemen, RIEC, VNN, Verkeerswijzer Groningen, Bureau Drugszaken, NHL Stenden, Veiligheidsregio Groningen en Koninklijke Marechaussee.

