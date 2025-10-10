Aanhoudingen en doorzoekingen in onderzoek naar online drugshandel in de provincie Groningen

Regio – Woensdag heeft de politie vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar online drugshandel in de provincie Groningen. Daarnaast werden drie woningen in de stad Groningen doorzocht.

Op woensdag 8 oktober heeft interventieteam HIT van de politie tijdens een actie gericht op drugshandel vier verdachten aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen. Dit gaat om een minderjarige jongen, een 18-jarige man en een 23-jarige man. Zij komen allemaal uit Groningen. Ook werd een 21-jarige man uit Paterswolde aangehouden. Zij zijn gehoord en na verhoor heengezonden.

Doorzoekingen

Daarnaast werden drie woningen in de stad Groningen doorzocht. Bij deze doorzoekingen werden in totaal een grote hoeveelheid contant geld, een handelshoeveelheid soft- en harddrugs, verboden vuurwerk, een boksbeugel, vals geld en een grote hoeveelheid (illegale) vapes en sigaretten aangetroffen en in beslag genomen.

Structurele aanpak tegen ondermijnende criminaliteit

De acties zijn onderdeel van een bredere, structurele aanpak in de provincie Groningen. Het Interventieteam HIT pakt signalen van drugs- en wapenhandel en witwassen voortvarend op. Dit kan onder andere doordat buurtbewoners signalen van ondermijnende criminaliteit bij de politie melden via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000. Meer weten? Ga dan naar www.houdmisdaaduitjebuurt.nl.

Foto's

Deel dit artikel

Social media