Weekendafsluiting Eemshavenweg op 11 en 12 oktober

De Eemshavenweg (N46) is in het weekend van 11 en 12 oktober afgesloten in beide richtingen. Het noordelijke deel van de N46 is op zaterdag 11 oktober dicht van 06.00 tot 18.00 uur. Het zuidelijke deel is op zondag 12 oktober dicht van 06.00 tot 18.00 uur.

De provincie laat in het weekend meerdere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat om kleine reparaties aan het asfalt, het schoonmaken van bruggen, viaducten en bewegwijzering. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt.

Stremming en omleiding

Zaterdag 11 oktober is de N46 vanaf 06.00 uur afgesloten vanaf de oostelijke op- en afrit naar Middelstum/Loppersum (N996) tot aan de Eemshaven (rotonde N46-Kwelderweg). Zondag 12 oktober is de N46 vanaf 06.00 uur afgesloten vanaf Groningen stad (knooppunt Boterdiep) tot aan de westelijke op- en afrit Middelstum/Loppersum (N996).

Omleiding

Verkeer tussen Groningen en de Eemshaven kan omrijden via de N33 en de N360 of via de N363 en de N361. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Tussen 11 oktober (18.00 uur) en 12 oktober (06.00 uur) zijn er geen werkzaamheden. Dan is de hele Eemshavenweg open voor verkeer in beide richtingen.

Combinatie van werkzaamheden

De provincie organiseert ieder voorjaar en najaar een weekendstremming op de N46. Door de werkzaamheden te combineren proberen we de hinder en overlast voor het verkeer te beperken. Tijdens een gehele wegafsluiting kan de aannemer veiliger werken. Voor het verkeer scheelt het meerdere korte afsluitingen of rijbaanafzettingen in een jaar.

