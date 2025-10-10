Inbraak bij woning in Oldekerk

Oldekerk – Op 8 oktober omstreeks 06:00 uur is er inbraak geweest bij een woning aan de Kroonsfelderweg te Oldekerk.

Men is via de achterzijde de woning ingegaan en de gehele woning is doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat er is weggenomen.

Heeft u iets gezien of gehoord dan horen ze dat graag! Een klein detail kan al belangrijk zijn. Bij het buurtonderzoek zagen ze veel woningen met een camera, waar de politie erg blij mee is. Het zou ook erg mooi zijn als alle camera’s aangemeld worden op Camera In Beeld via politie.nl

