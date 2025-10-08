De Week van de Veiligheid, meldt je camera aan

Regio – Het is de Week van de Veiligheid. Het onderwerp is dit jaar geweld tegen ondernemers. Dit geweld willen we voorkomen en gericht bestrijden.

Camerabeelden kunnen daarbij helpen. Door deel te nemen aan Camera in Beeld kunnen burgers en bedrijven helpen bij politieonderzoek. Lees meer over de werkwijze en deelname en meld je aan voor Camera in Beeld via www.politie.nl/cib

U kunt zich met de knop onderaan deze tekst met de naam Camera aanmelden (Particulier) aanmelden voor Camera in Beeld.

U kunt dat doen als:

u een nieuwe deelnemer bent en u zich voor het eerst aanmeldt.

u een bestaande deelnemer bent en u een mail heeft gekregen van de politie met de vraag om u opnieuw aan te melden met uw DigiD.

Onderstaande aanmeldknop leidt u naar de pagina van DigiD waar u kunt inloggen.

Na aanmelding krijgt u een bevestigingsmail waarin staat dat u (opnieuw) bent aangemeld. Vanaf dat moment krijgt u jaarlijks een mail van ons, waarna u eenvoudig online kunt aangeven of uw gegevens nog kloppen.

