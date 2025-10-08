Vrachtwagen gekanteld met bieten op A7 Kolham, chauffeur naar ziekenhuis (update)

KOLHAM – Woensdagavond is op de A7 bij Kolham, in het gedeelte waar wegwerkzaamheden plaatsvinden, een vrachtwagen met suikerbieten gekanteld. Omstanders schoten te hulp.

Hulpdiensten, waaronder brandweer, politie en ambulance, kwamen direct ter plaatse. De chauffeur kon uit de cabine worden gehaald door de brandweer.

De vangrail raakte bij het ongeluk beschadigd. De berging van de vrachtwagen neemt nog enkele uren in beslag. Door het ongeval, dat plaatsvond in het werkvak, is een deel van de snelweg afgesloten. De chauffeur ging mee naar een ziekenhuis.

Foto's