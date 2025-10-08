OM: ‘Politie handelde rechtmatig bij schietincident op asielboot’

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft besloten dat meerdere politieambtenaren rechtmatig hebben gehandeld bij een schietincident op 3 januari 2025 op een boot aan de Gideonweg in de Stad-Groningen. De politieambtenaren waren ter plaatse gekomen na een melding dat een man agressief met een mes stond te zwaaien. Hij maakte volgens de melding stekende bewegingen naar anderen en zou ook al iemand hebben gestoken.

Op de boot treffen de politieambtenaren een man aan die een mes laat zien, waarna hem gevraagd wordt om het mes neer te leggen. Nadat de man dit weigert wordt hij door een politieambtenaar getaserd. Dat heeft geen resultaat. De man rent weg waarna hij opnieuw wordt getaserd en valt. Toch komt hij snel weer in de benen, waarop hij met zijn mes steekbewegingen maakt naar de verschillende politieambtenaren. Daarop moeten ze hem loslaten. Meteen daarna komt hij opnieuw met een mes op ze af. Daarop schieten meerdere politieambtenaren op hem. Hoewel de man geraakt wordt blijft hij doorlopen, leegt hij een brandblusser en sticht hij brand in de hal van de boot. Uiteindelijk is de man met behulp van een hondengeleider overmeesterd op het dek van de boot en naar het UMCG overgebracht.

Rijksrecherche

Zoals altijd in dit soort situaties heeft de Rijksrecherche een feitenonderzoek gedaan naar het handelen van in dit geval zeven politieambtenaren. Daarvoor zijn onder meer meerdere getuigen gehoord, zijn er beelden bekeken en is er gebruik gemaakt van forensisch onderzoek. Daaruit blijkt dat er door vijf politieambtenaren in totaal 13 keer is geschoten. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de man waarop is geschoten meerdere schotwonden heeft, met name in de benen en de voet. Daarnaast heeft hij twee schotwonden hoog in de buik.

Strafzaak

Uit verder onderzoek blijkt dat de man onder invloed was van softdrugs. Ook is er bij hem sprake van een forse psychische problematiek. In de strafzaak tegen de man, die plaatsvindt op 27 november 2025, zullen zijn persoonlijke omstandigheden aan de orde komen. Hij wordt in die zaak verdacht van een poging doodslag dan wel een poging zware mishandeling van drie politieambtenaren, het bedreigen van andere bewoners van de boot en vernieling.

Chaotische situatie

Die zaak staat los van het Rijksrecherche-onderzoek en het beoordelen van het optreden van de politieambtenaren door de officier van justitie. De officier concludeert dat de politieambtenaren zich ernstig bedreigd voelden. Daarnaast was er sprake van een chaotische situatie. In die situatie kregen de politieambtenaren te maken met een man die nergens op reageerde en een woeste en dode blik in de ogen had. Ook het tot twee keer schieten met een stroomstootwapen en later zelfs met vuurwapens leek geen enkele invloed te hebben op het gedrag van de man. De officier van justitie acht het gebruik van de stroomstoot- en vuurwapens alsmede de inzet van de diensthond daarom rechtmatig.

Stap naar voren

De officier van justitie beseft ook dat op zulke risicovolle momenten van politieambtenaren wordt verwacht dat zij een stap naar voren doen en snel moeten beslissen. Dat hebben zij hier gedaan. Met inachtneming van alle omstandigheden concludeert hij dan ook dat de betrokken politieambtenaren conform de geweldsinstructie hebben gehandeld.

