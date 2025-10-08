Grote politiecontrole in Groningen gericht op digitale criminaliteit

Groningen – De politie heeft in en rond Groningen een grootschalige controle gehouden met focus op digitale criminaliteit en ondermijning.

Daarbij werkten onder meer Team Verkeer, het LOP, Groningen Centrum, Groningen Zuid, het Flexteam en de Meldkamer Noord-Nederland samen.

De actie leverde de volgende resultaten op:

16 nieuwe registraties over digitale criminaliteit en ondermijning

1 voertuig buiten gebruik gesteld wegens openstaande boete

149 sloffen sigaretten in beslag genomen

1 voertuig in beslag genomen wegens herhaald rijden zonder rijbewijs

39 bekeuringen, onder meer voor rijden zonder rijbewijs en telefoongebruik achter het stuur

De politie spreekt van een geslaagde actie met waardevolle nieuwe informatie. “Samen werken we aan een veiliger en weerbaarder Groningen.”

