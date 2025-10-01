Aanhoudingen na vondst 1600 kilo vuurwerk en 10.000 vapes in Hoogezand

Hoogezand – In een garagebox aan de Talmastraat in Hoogezand heeft de politie dinsdag 30 september 1600 kilo verboden vuurwerk en 72 dozen met in totaal ruim 10.000 vapes aangetroffen. Er zijn drie aanhoudingen verricht.

De politie ontving een melding van een oplettende burger die melding maakte van verdachte activiteiten rondom de garagebox in de avond- en nachtelijke uren. Die melding gaf aanleiding om de garagebox te bezoeken.

Garagebox vol dozen

Omstreeks 15:30 uur waren de eerste agenten ter plaatse. De garagebox stond vol dozen met vapes en ten minste 1.600 kilo aan verboden vuurwerk. Om wat voor type vuurwerk het precies gaat, wordt verder onderzocht. Vast staat dat het om zwaar vuurwerk gaat dat je niet in bezit mag hebben.

Aanhoudingen

In de omgeving van de garagebox konden drie verdachten worden aangehouden, het gaat om twee 17-jarige jongens uit Hoogezand en een 22-jarige man uit dezelfde woonplaats.

Zeer gevaarlijke situatie

Dat er vapes en vuurwerk samen in één garagebox werden opgeslagen, is zeer gevaarlijke situatie geweest. Vapes kunnen heftig branden door de lithium batterijen die erin zijn verwerkt en de grote hoeveelheid vuurwerk is licht ontvlambaar. Als er brand was ontstaan in deze garagebox middenin de woonwijk, waren de gevolgen niet te overzien.

Meld verdachte situaties altijd (kan ook anoniem)

De politie is de melder zeer erkentelijk voor diens oplettendheid. Deze melder heeft signalen over verdachte situaties goed herkend en serieus genomen.

Krijgt een woning of garagebox ‘s avonds laat of ‘s nachts vaak bezoek? Komen er veel auto’s langs? Gaan de bezoekers weer weg met tassen en pakketten? Dan kan er sprake zijn van criminele activiteiten.

Je kent je eigen buurt het beste. Als je vreemde of verdachte situaties ziet, maak dan altijd melding bij de politie. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Zoek dan contact met Meld Misdaad Anoniem, maak online melding of bel 0800-7000.

