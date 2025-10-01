Mobiel Medisch Team UMCG bestaat vandaag 25 jaar

Groningen – Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het UMCG bestaat 25 jaar. Het team, dat met traumaheli of auto binnen enkele minuten kan uitrukken, heeft in die tijd duizenden levens gered.

Het MMT telt 45 medewerkers: artsen, verpleegkundigen, piloten en chauffeurs. Zij bieden spoedzorg op de plek van een ongeval, voordat patiënten naar een ziekenhuis worden gebracht. In 2024 rukte het team 2249 keer uit, tegenover 252 keer in 2001. Schrijft Oogtv.nl.

“Er zijn natuurlijk zware dagen”, vertelt Ellen Weelink, medisch coördinator van het MMT, op de website van het UMCG. “Soms met meerdere inzetten naar zeer ernstige ongevallen of reanimaties van kleine kinderen. Dat is pittig. Maar een inzet waarbij je echt van begin tot eind het verschil maakt tussen leven of dood, dat maakt alles weer goed.”

Dag en nacht levensreddende zorg

Sinds 2006 is het team dag en nacht inzetbaar. Vanaf 2011 zijn ook nachtvluchten met de traumaheli mogelijk. Technologische vernieuwingen, zoals het meenemen van bloed en draagbare hart-longmachines, maken steeds meer behandelingen ter plaatse mogelijk.

Volgens medisch coördinator Weelink voert het team alleen direct noodzakelijke zorg uit. Behandelingen die kunnen wachten, gebeuren in het ziekenhuis: “We kunnen heel veel, maar moet alles wat kan ook gedaan worden? Wij proberen zo schoon en zo steriel mogelijk te werken. Maar als het waait, kan er natuurlijk zand op een steriel plekje komen. Wat ik doe, heeft een verhoogd risico op infectie. Dat betekent dat we geen dingen doen die kunnen wachten.”

Jubileum gevierd met vier dagen durende estafette voor goed doel

Het jubileum wordt deze week gevierd met een bijzondere actie. Acht teamleden van het MMT lopen in estafettevorm zo’n vierhonderd kilometer door Noord-Nederland. De estafette startte deze woensdag Groningen Airport Eelde en eindigt precies 48 uur later bij het kinderziekenhuis in Groningen. De route gaat door vier provincies en komt langs plaatsen als Drachten, Leeuwarden, Sneek, Zwolle en Emmen. Onderweg wordt gestopt bij ziekenhuizen, ambulancediensten en de luchtmachtbasis in Leeuwarden.

Alle opbrengsten van de sponsortocht gaan naar de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis, die extra voorzieningen voor opgenomen kinderen mogelijk maakt. Doneren kan via de website van het kinderziekenhuis en bij banners langs de route. Het team hoopt op veel publiek. De lopers krijgen onderweg begeleiding van het Motor Begeleidingsteam uit Assen en rijden met twee opvallende auto’s in een kleine karavaan.

Foto's