OM eist anderhalf jaar cel en tbs voor slaan met knuppel

Winschoten – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van anderhalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 30-jarige man uit Winschoten. Die zou onder meer in zijn woonplaats op 1 mei vorig jaar zijn buurman hebben aangevallen met een knuppel. De man wordt onder andere vervolgd voor poging tot doodslag schrijft RTV Noord dinsdagavond.

Die dag kwam de verdachte terug bij zijn woning, waar hij eerder op last van de burgemeester een periode zou zijn uitgezet. De man zou voor veel overlast hebben gezorgd in de buurt. Meer info en bron RTV Noord. De rechtbank doet uitspraak op 14 oktober.

