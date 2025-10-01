`Stoptober` op 1 oktober begonnen

Landelijk – Op 1 oktober start Stoptober. Stoptober is de landelijke campagne waarin rokers worden uitgedaagd om 28 dagen lang te stoppen met roken/ vapen.

Marieke Wijninga, gezondheidsbevorderaar bij GGD Groningen, licht toe. “Stoptober bewijst telkens weer hoe krachtig samen stoppen kan zijn. Steun en begrip van de omgeving werkt motiverend. Het helpt de stoppers echt om succesvol te stoppen. En het is bewezen dat als iemand 28 dagen stopt, dat die persoon vijf keer meer kans heeft om blijvend te stoppen.”

Over Stoptober

In 2014 werd Stoptober voor het eerst in Nederland georganiseerd en sindsdien is dit moment om te stoppen met roken algemeen bekend. In de afgelopen 11 jaar hebben meer dan 600.000 mensen meegedaan en inmiddels is het populairder dan het voorheen traditionele stopmoment op 1 januari.

Steeds meer sportvelden en horeca rookvrij

Ook zijn steeds meer openbare gelegenheden, zoals sportvelden en terrassen, rookvrij aan het worden. Zo ook Blue Bananas Pancake Café in Groningen. Zij verklaren het terras per 1 oktober 2025 officieel rook- én vapevrij. Eigenaar Wouter Wijnholds wil hiermee bijdragen aan een gezondere omgeving voor kinderen, jongeren en gezinnen. Hij licht toe: “We ontvangen dagelijks een mix van studenten, stadjers, toeristen én gezinnen. Met deze stap willen we bijdragen aan een gezondere samenleving en de beweging naar een rookvrije generatie. Roken past ook niet bij de beleving die we willen neerzetten. Blue Bananas staat voor lekker ontbijten en lunchen in een frisse, gezellige setting. Een rookvrij terras sluit daar naadloos bij aan.”

Marieke Wijninga van GGD Groningen vult aan: “Samen dragen we zo bij aan een rookvrije generatie. Ondernemers die hun terras rookvrij willen maken kunnen kosteloos ondersteuning krijgen vanuit de GGD. Bij interesse kunnen horeca-gelegenheden contact opnemen via [email protected].”

Samen werken aan gezondheid

Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Hartstichting, KWF en Longfonds, i.s.m. Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland, met ondersteuning van alle lokale GGD-en. Meer info is te vinden op www.stoptober.nl

