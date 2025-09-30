Taakstraffen voor Groningers na uitgaansgeweld in Emmen

Ter Apel / Emmen – Drie inwoners van Ter Apel zijn veroordeeld tot taakstraffen tot 120 uur vanwege openlijk geweld tijdens een uitgaansavond in Emmen in juli 2022. Daarnaast kregen zij voorwaardelijke gevangenisstraffen tot zes maanden opgelegd schrijft Rtv Noord dinsdag.<

De opgelegde straffen zijn lager dan de celstraffen die het Openbaar Ministerie drie weken geleden had geëist. De groep, die destijds woonachtig was in Ter Apel, raakte in de nachtelijke uren tweemaal in gevecht met een ander groepje in Emmen. De escalatie begon nadat zij in de vroege ochtenduren een horecazaak moesten verlaten vanwege een incident met een meisje.

De vechtpartijen vonden plaats nabij het gemeentehuis en later op de Hoofdstraat. Volgens de rechter hebben de mannen uit Groningen zich schuldig gemaakt aan twee ernstige geweldsincidenten, waarbij fors geweld is gebruikt. Dit had ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers; één van hen liep blijvend letsel op en is langdurig invalide geraakt. Meer en bron RTV Noord.

