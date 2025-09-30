Fietser en scooter in botsen op de Hereweg, 1 gewonde

Groningen – Dinsdagmiddag rond 12.05 uur heeft zich een verkeersongeval voorgedaan op de Hereweg, waarbij een fietser en een scooterrijder betrokken waren.

De fietser raakte daarbij gewond en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het slachtoffer is vervolgens met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De scooterrijder zou na de aanrijding zijn doorgereden zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Foto's