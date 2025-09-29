Ambulance, Brandweer, Groningen, Politie, Rijkswaterstaat, Traumaheli

Motorrijder overleden na ongeval op de N391 tussen Ter Apel en Emmen

29 september 2025, 17:23
Politie, via X & foto Persbureau Meter

Regio(Drenthe) – De politie kreeg maandagmiddag rond 15:05 uur een melding binnen van een ernstig verkeersongeval op de N391 nabij Emmen. Daarbij waren meerdere voertuigen betrokken. Er zijn meerdere gewonden, waarvan twee ernstig. Hulpverlening is opgestart. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Update: Bij het ongeval waren een motor, een vrachtwagen en een bestelbus betrokken. De motorrijder is bij het ongeval om het leven gekomen.

De bestuurder van de vrachtwagen is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

