Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer winnaar Rabo ClubSupport 2025

Sappemeer, 29 september 2025 – Het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer is dit jaar één van de winnaars van de Rabo ClubSupport. Dankzij de vele stemmen van leden van de Rabobank ontvangt het museum een mooie financiële bijdrage.

Het museum is bijzonder blij met deze steun vooral in de situatiewaar ze nu in zitten. Secretaris Marc Bakker vertelt:

“Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle stemmen die we hebben gekregen. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen ons museum steunen en waarderen. Dankzij deze bijdrage kunnen we ons museum verder ontwikkelen en blijven we de rijke geschiedenis van de brandweer levend houden. Een gedeelte van het geld gaat naar de Commer autospuit die we nu aan het restaureren zijn”

Het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer vertelt het verhaal van de brandweer, met een unieke collectie voertuigen, materialen en verhalen die de ontwikkeling van het brandweer vak zichtbaar maken.

Met de bijdrage van Rabo ClubSupport kan het museum investeren in behoud en uitbreiding van de collectie, educatieve activiteiten en het ontvangen van bezoekers.

Over Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport is een jaarlijks initiatief van de Rabobank waarbij leden mogen stemmen op hun favoriete clubs en verenigingen. De winnende clubs ontvangen een financiële bijdrage waarmee zij hun doelen kunnen realiseren.

Over het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer

Het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer is een museum dat de geschiedenis en ontwikkeling van de brandweer in beeld brengt. Met een uitgebreide collectie voertuigen, blusmaterialen en historische voorwerpen biedt het museum een unieke inkijk in het werk van de brandweer door de jaren heen. Het museum is een plek voor jong en oud en organiseert regelmatig activiteiten en rondleidingen.

