Flitspalen leveren veel geld op

Zevenhuizen – De flitspaal langs de Europaweg ter hoogte van het Sontplein in Groningen heeft tussen mei en augustus van dit jaar voor 13.499 snelheidsboetes gezorgd. De meeste bekeuringen buiten de stad kwamen door de flexflitspaal aan de Oudestreek in Zevenhuizen, namelijk 11.184.

Van alle flexflitspalen werd alleen in Rotterdam, op de A16 richting Kralingen, vaker geflitst (26.789 keer). Sterker nog, de flexflitser in Zevenhuizen zorgde voor meer bekeuringen dan alle flexflitspalen samen in Drenthe en Friesland. Dat meldt RTV Noord, meer informatie hier.<

Foto's