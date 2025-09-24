Actieplan voor hulp aan mensen met onbegrepen gedrag

Groningen – De gemeente komt met een plan om mensen met onbegrepen gedrag te helpen. Het gaat om gedrag van mensen dat zorg oproept bij anderen of leidt tot overlast of een veiligheidsrisico voor henzelf en/of anderen. Dat schrijft Oogtv.nl.

Er komt een onderzoek naar een oproepteam dat 24 uur per dag beschikbaar is. Ook komt er een advies- en consultatiepunt waar elke professional terecht kan voor specifieke expertise bij lastige, vastlopende situaties. Verder wordt onderzocht of de psycholance breder ingezet kan worden. Dat is een prikkelarm ingericht voertuig met onder meer een GGZ-verpleegkundige.

En de terugkeer naar huis, na een gedwongen klinische opname, wordt vroegtijdig en zorgvuldig voorbereid. Daarbij horen een zorgplan en een maatschappelijk plan, waarin aandacht is voor problemen van de cliënt.

