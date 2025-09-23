Nieuwe waarschuwingsborden moeten ongevallen ‘Mariokartbocht’ gaan voorkomen

<Groningen – De verbindingsbocht tussen de Ring Zuid en de Ring West bij Stad staat inmiddels bekend als een van de gevaarlijkste bochten van de provincie. Om te voorkomen dat er nog meer voertuigen uit de beruchte ‘Mariokartbocht’ vliegen, plaatst de provincie binnenkort waarschuwingsborden schrijft RTV Noord.

Sinds de opening zijn al tientallen auto’s in de bocht van de weg geraakt. In één weekend in augustus ging het zelfs zes keer mis. Eerdere maatregelen bleken onvoldoende, en daarom wordt nu ingezet op extra waarschuwingen voor weggebruikers.

Nieuwe borden

De waarschuwingsborden worden geplaatst in de nacht van 29 op 30 september. Vanwege deze werkzaamheden en gepland onderhoud is de bocht afgesloten van maandag 20.00 uur tot dinsdag 06.00 uur.

De provincie hoopt dat de nieuwe borden automobilisten aansporen om vaart te minderen, zodat het aantal ongevallen afneemt. Daarnaast wordt er nog een uitgebreider onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op dit weggedeelte. Meer en bron RTV Noord.

