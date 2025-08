Groningen – Zaterdagavond is opnieuw een auto uit de bocht gevlogen op de beruchte afrit van de N370 in Groningen, in de volksmond ook wel bekend als de ‘Mario Kart-bocht’.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. De afrit is volledig afgesloten voor verkeer. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident.

De afrit staat bekend om het hoge aantal ongevallen, met name bij nat wegdek of te hoge snelheid.

Foto's