De ‘Situatie in Ter Apel escaleert’ staat in een brief aan de regering

Groningen – De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) dringt bij het demissionaire kabinet aan op dringende maatregelen vanwege de aanhoudende problemen bij de asielopvang. In een brief aan de regering waarschuwt de VNG dat de situatie in Ter Apel opnieuw uit de hand loopt. “Het loopt uit de klauwen,” luidt de alarmerende boodschap, schrijft RTV Noord.

Ook afgelopen nacht was het overvol in het aanmeldcentrum, waar 2.075 asielzoekers werden opgevangen — het hoogste aantal sinds het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) twee weken geleden een eerste boete opgelegd kreeg. Inmiddels staat de teller op 350.000 euro aan boetes, die het COA aan de gemeente Westerwolde moet betalen na een uitspraak van de rechter.

VNG-voorzitter Sharon Dijksma stelt in de brief dat het opvangsysteem in Nederland volledig is vastgelopen en dat directe ingrepen noodzakelijk zijn. Meer info op RTV Noord.

