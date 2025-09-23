Ernstige mishandeling dinsdag bij Opsporing Verzocht

Groningen – Het TV-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond vanaf 20:25 uur uitgebreid aandacht aan een ernstige mishandeling in Groningen, eerder dit jaar op de Grote Markt. In het item is een reconstructie te zien en daarnaast doet het slachtoffer z’n verhaal. Tevens worden er beelden getoond van de mishandeling en vragen we de kijkers of ze de verdachte herkennen.

Help je de politie mee met het oplossen van deze zaak? Kijk dinsdagavond Opsporing Verzocht, vanaf 20:25 uur op NPO2. Of kijk woensdag naar de herhaling om 13:25 uur.

