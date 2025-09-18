Traumahelikopter UMCG stijgt soms ’s nachts maand lang op vanuit de Oosterparkwijk (update)

Groningen – De traumahelikopter van het UMCG zal een maand lang midden in de Oosterparkwijk landen en opstijgen. Dit is nodig vanwege renovatiewerkzaamheden aan het helikopterdek van het ziekenhuis. Het gaat alleen om de avond- en nachtvluchten. Overdag landt de helikopter aan de Sontweg.



Note 112Groningen: De staanplaats tussendoor blijft wel gewoon bij Airport Eelde, bij het overbrengen van een spoed patiënt geldt dat alleen. De tijdelijke maatregel gaat in op 26 september 2025 en zal naar verwachting tot 27 oktober 2025 duren.

Buurtbewoners kregen donderdagmiddag via een brief informatie over de tijdelijke landingsplek van de traumaheli. Die ligt aan de Pioenstraat, waar ook het Pioenpark ligt. Het UMCG laat weten dat het om een ‘tijdelijke situatie’ gaat die ‘mogelijk tot geluidshinder kan leiden’. Meer info op RTV Noord.nl.

Foto's