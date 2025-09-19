Waarom een private lease occasion interessanter is dan kopen

Wie op zoek is naar een auto denkt vaak meteen aan kopen. Maar tegenwoordig zijn er meer opties dan ooit, en een private lease occasion wordt daarbij steeds populairder. Dat is niet zo gek, want het leasen van een tweedehands auto kan flink wat voordelen opleveren. Vooral als je geen groot bedrag ineens wilt uitgeven en wel graag duidelijkheid hebt over je maandelijkse kosten. Een auto kopen betekent meestal dat je in één keer veel geld moet uitgeven, of dat je vastzit aan een lening.

Daar komt bij dat je zelf alles moet regelen: onderhoud, verzekering, wegenbelasting, noem maar op. Bij private lease werkt dat net even anders en dat merk je direct in je portemonnee én in het gemak.

Je rijdt snel en zonder gedoe

Een groot voordeel van een private lease occasion is dat je vaak snel kunt instappen. De auto’s staan meestal al klaar en zijn direct leverbaar. Dat is ideaal als je geen zin hebt om maanden te wachten op een nieuw model. Zeker als je op korte termijn vervoer nodig hebt, bijvoorbeeld voor werk of gezinsuitbreiding, is dit een fijne oplossing. Daarbij zit alles inbegrepen in je maandbedrag: van onderhoud tot verzekering en van pechhulp tot wegenbelasting. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan en houd je overzicht over je uitgaven.

Extra luxe zonder meerprijs

Nog een voordeel dat je misschien niet meteen verwacht, bij een occasion leaseauto profiteer je vaak van extra opties die door de vorige berijder zijn gekozen. Denk aan luxe bekleding, een navigatiesysteem of een achteruitrijcamera. Je hoeft daar niets extra’s voor te betalen. Dat betekent dus meer auto voor minder geld. Kies je voor operational lease occasion, dan pak je die extra’s vaak mooi mee zonder dat je daar een cent extra voor kwijt bent. En zeg nou zelf, dat is altijd mooi meegenomen.

Toch wat om op te letten

Natuurlijk zijn er ook dingen die je even goed moet overwegen. Zo is de keuze bij tweedehands leaseauto’s soms wat beperkter dan bij nieuwe modellen. Zeker als je specifieke wensen hebt zoals een automaat, een elektrische uitvoering of een bijzondere kleur, kan het iets lastiger zijn om precies te vinden wat je zoekt. Ook kan het zijn dat een occasion al iets vaker naar de garage moet voor onderhoud. Maar dat is niet direct een probleem, want die kosten worden gewoon gedekt door het leasecontract. Verder geldt bij zowel nieuwe als gebruikte leaseauto’s dat ze meestal worden geregistreerd bij het BKR. Dit kan invloed hebben als je binnenkort een hypotheek wilt afsluiten. Geen onoverkomelijk probleem, maar wel iets om rekening mee te houden.

Wat is voordeliger leasen of kopen?

Niet iedereen weet dat een private lease occasion soms voordeliger kan zijn dan het kopen van een tweedehands auto. Zeker als je met eigen geld koopt, kan dat in eerste instantie goedkoper lijken. Maar vergeet niet dat je bij kopen ook te maken krijgt met onverwachte kosten, onderhoud en waardeverlies. Daar komt bij dat je je auto eerst in orde moet maken voordat je hem eventueel inruilt of verkoopt. Denk aan kleine reparaties, een poetsbeurt of zelfs een nieuwe apk. Als je dat gedoe liever overslaat, is het dus slimmer om je oude auto eerst klaar te maken voor verkoop, en vervolgens over te stappen op een leasecontract. Zo rijd je zonder rompslomp in een goed onderhouden auto, en weet je precies waar je aan toe bent.

Foto's