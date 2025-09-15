Uitslaande brand in leegstaande boerderij in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer – In een leegstaande boerderij aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur greep snel om zich heen en ontwikkelde zich tot een uitslaande brand.

De brandweer bestrijdt het vuur voornamelijk van buitenaf. Vanwege de hevigheid van de brand is opgeschaald naar grote brand. Meerdere blusvoertuigen zijn ingezet om te voorkomen dat de vlammen overslaan naar omliggende gebouwen.

Volgens de brandweer is het pand op het moment van de brand niet bewoond. Er zijn geen gewonden gevallen. Een rookpluim is in de wijde omgeving te zien. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.

Foto's

Deel dit artikel

Social media