Persoon gered uit het Hoornsemeer, 2e alarm melding vervalt (update)

Groningen – Maandagmiddag is een persoon in het Hoornsemeer in de problemen geraakt. Hoe het slachtoffer precies te water kwam, is nog niet duidelijk.

De brandweer rukte daarop uit. Deze werd gered.

Even later kwam er een 2e nieuwe melding: Daar zou één persoon van een supboard zijn gevallen in het water. Meldt de politie via X.

Daarna is deze persoon niet meer gezien. Ze zijn nu samen met de brandweer rondom en op het water aanwezig om te zoeken naar deze persoon.(16:05 uur)

Update 2: Eerder maandagmiddag is door de brandweer één persoon van het water gehaald. Vlak daarna kregen ze deze melding. Het blijkt nu om dezelfde persoon te gaan. De zoekactie is hiermee gesloten.

