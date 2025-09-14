Overval op tankstation in Leek: twee verdachten aangehouden (video)

Leek – De politie heeft zondagmiddag twee verdachten aangehouden na een gewapende overval op een tankstation aan het Industriepark in Leek.

Rond 16.15 uur kwam er een melding binnen dat een personeelslid van het tankstation was bedreigd met een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp. De verdachte wist er vervolgens met een buit vandoor te gaan. Niet veel later, rond 16.30 uur, kon de politie elders in Leek twee verdachten aanhouden. Bij deze actie werd ook een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp aangetroffen.

De politie doet momenteel nader onderzoek naar de overval en de rol van de aangehouden personen.

