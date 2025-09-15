Tot in de avond ‘code geel’ in Groningen vanwege zware windstoten

Groningen – Het KNMI heeft maandagmiddag de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor Groningen, omdat er van tijd tot tijd zware windstoten kunnen zijn.

In Groningen geldt de weerswaarschuwing tot maandagavond 21.00 uur. Tot die tijd is er kans op windstoten tot rond de tachtig kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van deze zware windstoten, waarschuwt het KNMI.

Volgens het meteorologisch instituut kunnen de windstoten aanhouden tot in de loop van de avond. Dan beperken de windstoten zich tot alleen de (noordwestelijke) kustgebieden. Dinsdagochtend neemt ook hier de wind geleidelijk af.

