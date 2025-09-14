Veendam wint landelijke brandweerfinale in Eelde

Eelde – Eelde stond zaterdag helemaal in het teken van de landelijke finale van de brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding. Vanuit onze provincie namen twee brandweerposten deel, waarbij Veendam uiteindelijk de overwinning behaalde.

De finalisten kregen een levensecht scenario voorgeschoteld: in een pand was brand uitgebroken en er werd bovendien een hennepkwekerij ontdekt. De ploegen moesten meerdere slachtoffers in veiligheid brengen, terwijl de politie de kwekerij direct aanmerkte als plaats delict. Dat zorgde voor een extra uitdaging tijdens de inzet.

Verkeersongeval:

Alsof het incident zelf nog niet genoeg was, deed zich onderweg ook een verkeersongeval voor. Een handhaver raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. Toen de brandweerploegen arriveerden, troffen zij het voertuig tegen de boom aan. Het ongeval moest eerst worden afgehandeld, voordat men de brand in het pand kon bestrijden.

Aan de finale namen ploegen uit het hele land deel. Veendam wist de hoogste trede van het podium te bereiken, terwijl Finsterwolde beslag legde op de derde plaats. Zij zijn overigens nog op zoek naar versterking van collega’s. Het zilver ging naar het Utrechtse Leersum.

