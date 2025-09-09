PVV en VVD willen uitleg gemeentebestuur na ‘olie’-actie Extinction Rebellion in Herestraat

Groningen – De PVV en de VVD in de Groningse gemeenteraad kijken met weemoed terug op de actie van Extinction Rebellion in de Herestraat. Volgende twee fracties is het onbegrijpelijk dat er niet is ingegrepen. De PVV wijst naar de gemeente, die protestactie zou hebben toegestaan. De VVD kijkt naar de handhaving en politie, die geen aanhoudingen verrichtten.

Activisten van Just Stop Fast Fashion (een groep binnen Extinction Rebellion) goten afgelopen donderdag ‘olie’ (water met zwarte kleurstof) op de vloeren van meerdere kledingwinkels. Volgens de actiegroep stond de vloeistof symbool voor de vervuiling van de mode-industrie. De twee raadsfracties benadrukken dat de actie zorgde voor overlast, schade en risico’s voor ondernemers en winkelend publiek. Toch verrichtte de politie geen aanhoudingen.

De PVV noemt het onbegrijpelijk dat de actie werd toegestaan, omdat deze was aangemeld als demonstratie. De fractie wil weten waarom er niemand is opgepakt. “Dat dit kan zonder juridische gevolgen, is een gevaarlijk signaal richting andere actiegroepen die menen dat hun doel soortgelijke acties rechtvaardigt”, aldus fractievoorzitter Kelly Blauw.

De VVD benadrukt dat demonstreren mag. Maar dat kan niet zonder gevolgen blijven als er schade ontstaat, meent VVD-voorvrouw Ietje Jacobs-Setz: Wij maken ons wel zorgen over de schade die al dan niet wordt aangericht aan anderen. Demonstreren betekent niet dat een demonstrant straffeloos en moedwillig schade kan toebrengen aan andermans eigendommen zonder dat dat gevolgen heeft.”

De twee partijen stellen komende woensdag vragen over de protestactie aan het gemeentebestuur. De PVV wil onder meer weten of college soortgelijke acties in de toekomst niet langer toestaat. De VVD wil onder meer weten hoe ondernemers de geleden schade kunnen verhalen op de demonstranten.

