Waarom is Zuid-Afrika de beste plek om te overwinteren?

Groningen – Nog even en dan is de zomer in Nederland weer voorbij. De dagen worden korter, de temperaturen dalen en dus moet de verwarming weer aan. Wanneer je nog lang geen genoeg hebt van de zomer, kun je ook besluiten om het winterseizoen ergens anders door te brengen.

Wat dacht je er bijvoorbeeld van om naar Zuid-Afrika te gaan? Dit land is zeer populair onder mensen die geen zin hebben in gure, kille Nederlandse winters, maar die liever genieten van al het moois dat Zuid-Afrika te bieden heeft. Wij laten je zien waarom dit land zo geschikt is om in te overwinteren.

Tijdens de Nederlandse winter is het zomer in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ligt op het zuidelijk halfrond en dat betekent dat wanneer het winter is in Nederland, het zomer is in Zuid-Afrika. Een vakantie in Zuid-Afrika in het najaar betekent dus dat je nog maandenlang van de zomer kunt genieten. De temperaturen zijn er heerlijk en je kunt dus dagenlang op het strand vertoeven, of op avontuur gaan in een van de prachtige natuurgebieden die Zuid-Afrika rijk is. Vanaf Amsterdam vlieg je in ongeveer elf uur naar Kaapstad. In deze stad hoef je je nooit te vervelen; overdag kun je heerlijk door deze stad dwalen en inkopen doen op lokale markten. ‘s Avonds zijn er volop plekken waar je een goede cocktail kunt drinken of waar je heerlijk kunt dansen en nieuwe mensen ontmoeten.

De natuur in Zuid-Afrika is fascinerend

Ben je in Zuid-Afrika, dan mag een safari niet ontbreken. Dit wordt hoe dan ook een van de hoogtepunten van je verblijf in dit mooie land. Vanuit Kaapstad kun je naar alle grote parken reizen. Plan een aantal dagen voor je safari in. Boek bijvoorbeeld een kleinschalige eco lodge in de buurt van een nationaal park zodat je ‘s ochtends vroeg gelijk kunt vertrekken. Vroeg in de ochtend zie je namelijk de meeste dieren. Later op de dag lopen de temperaturen op en zoeken de olifanten, giraffen, zebra’s en alle andere dieren de schaduw op. Dit is daarom ook voor jou een perfect moment om even een korte siësta te nemen in je eco lodge.

Zuid-Afrika is perfect voor remote workers

Kun jij je werk op afstand doen? Dan is Zuid-Afrika een perfecte keuze, want alhoewel het duizenden kilometers van Nederland ligt, bevind je je nog steeds in dezelfde tijdzone. Je hoeft je dagritme dus niet aan te passen aan je Nederlandse collega’s. Enthousiast geworden? Boek dan je reis vandaag nog. Kijk eens bij de grotere reisorganisaties zoals Voja Travel, of boek je reis zelf. Vergeet niet een reisverzekering af te sluiten, zodat je goed verzekerd op reis gaat. Het enige wat je daarna nog hoeft te doen, is je koffers pakken en zorgen dat je op tijd op het vliegveld staat. We wensen je alvast een heel fijne vakantie in Zuid-Afrika!

Foto's