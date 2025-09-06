Onderzoek naar brandstichting Stadskanaal

De melding van de garagebranden kwam rond 01.15 uur binnen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar de schade is aanzienlijk.

De melding van de brand aan de J.F.H. Meijerstraat was rond 02:30 uur en een kwartier later kwam een melding binnen van een poging brandstichting aan de Julianastraat. Vandaag doet de politie uitgebreid onderzoek. Er wordt buurtonderzoek en sporenonderzoek gedaan en er worden camerabeelden veiliggesteld. Ook eerdere branden, halverwege augustus, worden in het onderzoek meegenomen.

Deel uw informatie

We komen graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord. Denk aan opvallend gedrag, personen die zich rond de tijdstippen op of nabij de locaties bevonden, of beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera in de omgeving van de Vlaanderenlaan. Zelfs kleine details kunnen belangrijk zijn.

Heeft u informatie? Bel de politie via 0900 – 8844 of deel uw tip via het tipformulier op politie.nl (optie hieronder). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000