Het Gasmolecuul van zijn plek getakeld

Hoogezand – Zaterdag is het kunstwerk ‘het Gasmolecuul’ van kunstenaar Marc Ruygrok van zijn plek uit de middenberm van de A7 verwijderd. Het kunstwerk is met een kraan van zijn plek getakeld en vervolgens getransporteerd naar de carpoolplaats bij de afrit Hoogezand van de A7.

Daar is het voorzichtig uit elkaar gehaald. Daarna wordt het naar een speciale werkplaats vervoerd voor restauratie.

Demontage en restauratie

Op de carpoolplaats heeft een speciaal team het kunstwerk voorzichtig uit elkaar gehaald. Daarna wordt het naar een speciale werkplaats in Duitsland gebracht. In deze werkplaats wordt het kunstwerk goed nagekeken. Het wordt opgeknapt en in de oorspronkelijke staat teruggebracht, zodat het in nieuwstaat herplaatst kan worden.

Herplaatsing

Het Gasmolecuul is in opdracht van Rijkswaterstaat weggehaald omdat de rijbanen van de A7 worden aangepast. Het Gasmolecuul komt straks in de noordelijke berm, tussen de A7 en de Rijksweg Oost. Zodra bekend is hoe de nieuwe plek eruit gaat zien, organiseert de gemeente hierover een informatiebijeenkomst. Kunstenaar Marc Ruygrok vertelt dan meer over de keuze voor de nieuwe plek en over hoe het Gasmolecuul dan gezien kan worden.

De gemeente heeft omwonenden en de gemeenteraad geïnformeerd over de verplaatsing van het kunstwerk.

