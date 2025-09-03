Onderzoek naar brandstichting in Farmsum

Farmsum – De politie doet onderzoek naar de brandstichting van een auto aan de Ridenbergstraat in Farmsum. Deze brandstichting heeft plaatsgevonden op woensdag 3 september 2025 tussen 03:15 uur en 03:45 uur. Misschien heeft u iets gezien of gehoord? Uw informatie kan ons helpen!

Heeft u of kent u iemand die:

– Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen?

– Een onbekend voertuig (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

– Informatie/gegevens van andere getuigen die iets hebben gezien/gehoord?

– Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie via 0900-8844, de chat van dit platform of vul het formulier in op https://www.politie.nl/formulier/buurtonderzoeken/noordnederland.html onder vermelding van registratienummer: 2025238460. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn!

Foto's