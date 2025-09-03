Dak tankstation Helperzoom deels ingezakt

Groningen – Het dak van een tankstation aan de Helperzoom is dinsdag deels ingezakt. De exacte oorzaak is nog onbekend, maar het terrein is direct afgezet.

Het incident vond dinsdag plaats. Hoewel de oorzaak nog wordt onderzocht, wordt aangenomen dat het dak is geraakt door een voertuig. Het beschadigde deel is inmiddels gestut en is stabiel.

Voor de veiligheid van het publiek is het terrein met hekken afgezet. Daardoor kunnen automobilisten voorlopig geen gebruik maken van het tankstation.

