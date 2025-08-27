Grote brand in woonzorgcentrum Veendam, aantal mensen gecontroleerd (update)

Veendam – In een appartement van een woonzorgcentrum in Veendam heeft woensdagavond brand gewoed. Vanwege de ernst van de situatie en de aanwezigheid van minder zelfredzame bewoners is opgeschaald naar een ‘grote brand’.

De Veiligheidsregio Groningen meldt dat de brandweer massaal aanwezig is om het vuur onder controle te krijgen en verdere schade te voorkomen.

Bewoners van het betrokken appartement en omliggende woningen zijn geëvacueerd. Zie ook VR.

Update: Ze hebben de brand geblust en op het dak een controle gedaan op doorslag.

De vleugels op de derde verdieping worden door ons ontruimd.

Een aantal mensen is zelfstandig of met behulp van de brandweer uit het pand gehaald en gezien door ambulance personeel. Meerdere mensen gingen mee met ambulances zegt de correspondent.

Foto's