Uitslaande brand in flat aan Plutolaan in Paddepoel

Groningen – In een appartement aan de Plutolaan in Groningen is aan het begin van woensdagavond brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden.

De brand woedt in een appartement op de tweede verdieping in het flatgebouw. Bij de brand, waarbij de vlammen van een balkon sloegen, komt flink wat rook vrij.

Omdat de brand in een flatgebouw woedt, schaalde de hulpdienst het incident op naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker spoedden zich daarom ook naar de Plutolaan.

